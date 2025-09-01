Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 093
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
905
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
952
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 835
РГСО. Саксофон с оркестром
1 октября в 19:00
Концерты

РГСО. Саксофон с оркестром

Концертный зал Рязанской областной филармонии

К Международному дню музыки

Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

Лауреат международный конкурсов Иван Дыма (саксофон)

В программе:

I отделение

Н. Капустин. Концерт для альт-саксофона с оркестром ор. 50

Р. Молинелли. Четыре картины из жизни Нью-Йорка для альт-саксофона с оркестром

II отделение

Российская премьера! М. Кэймен. Концерт для саксофона с оркестром.

Дж. Уильямс. Эскапады для альт-саксофона с оркестром (музыка из кинофильма «Поймай меня, если сможешь», 2002)

И. Дыма. Хаяо (Посвящение Хаяо Миядзаки)

Замбия

Программа «Саксофон с оркестром» — настоящий подарок для ценителей красочного звучания симфонического оркестра и чувственного тембра саксофона. Гостем вечера, приуроченного к Международному дню музыки, станет виртуозный исполнитель Иван Дыма. Артист выстраивает свою программу «как остросюжетный полнометражный фильм, который и развлекает, и вдохновляет». В программе прозвучат произведения композиторов ХХ века и современности, а также авторские сочинения И. Дымы. Концерт, где звучат саксофон и оркестр, — это праздник музыки, который оставляет яркие впечатления и вдохновляет на новые музыкальные открытия.

Возраст
6+