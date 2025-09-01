РГСО. Саксофон с оркестром

К Международному дню музыки
Рязанский губернаторский симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков
Лауреат международный конкурсов Иван Дыма (саксофон)
В программе:
I отделение
Н. Капустин. Концерт для альт-саксофона с оркестром ор. 50
Р. Молинелли. Четыре картины из жизни Нью-Йорка для альт-саксофона с оркестром
II отделение
Российская премьера! М. Кэймен. Концерт для саксофона с оркестром.
Дж. Уильямс. Эскапады для альт-саксофона с оркестром (музыка из кинофильма «Поймай меня, если сможешь», 2002)
И. Дыма. Хаяо (Посвящение Хаяо Миядзаки)
Замбия
Программа «Саксофон с оркестром» — настоящий подарок для ценителей красочного звучания симфонического оркестра и чувственного тембра саксофона. Гостем вечера, приуроченного к Международному дню музыки, станет виртуозный исполнитель Иван Дыма. Артист выстраивает свою программу «как остросюжетный полнометражный фильм, который и развлекает, и вдохновляет». В программе прозвучат произведения композиторов ХХ века и современности, а также авторские сочинения И. Дымы. Концерт, где звучат саксофон и оркестр, — это праздник музыки, который оставляет яркие впечатления и вдохновляет на новые музыкальные открытия.
- Возраст
- 6+