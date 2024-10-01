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РГСО. Русский хоррор
31 октября в 19:00
Концерты

РГСО. Русский хоррор

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Сказки бывают добрые, а бывают страшные. Свет побеждает тьму, но какими же притягательными иногда бывают силы зла!

31 октября в 19.00 в программе «Русский хоррор» будет представлена антология ужасных (и не очень) образов и картин, созданных отечественными композиторами-«сказочниками»: М. Глинкой, А. Лядовым, М. Мусоргским, И. Стравинским, С. Прокофьевым.

Музыковед Ярослав Тимофеев расскажет об истории музыкальных произведений так, что будет понятно даже самому неискушенному зрителю. А Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова традиционно исполнит классические шедевры.

Возраст
6+