РГСО. Русский хоррор

Сказки бывают добрые, а бывают страшные. Свет побеждает тьму, но какими же притягательными иногда бывают силы зла!

31 октября в 19.00 в программе «Русский хоррор» будет представлена антология ужасных (и не очень) образов и картин, созданных отечественными композиторами-«сказочниками»: М. Глинкой, А. Лядовым, М. Мусоргским, И. Стравинским, С. Прокофьевым.

Музыковед Ярослав Тимофеев расскажет об истории музыкальных произведений так, что будет понятно даже самому неискушенному зрителю. А Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова традиционно исполнит классические шедевры.