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РГСО. Ожившая музыка
13 декабря в 19:00
Концерты

РГСО. Ожившая музыка

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Рязанский губернаторский симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков, дирижер Игорь Разумовский. Солист Влад Ботвиновский (аккордеон, фортепиано).

В программе: рекламные ролики великих режиссеров под музыку великих композиторов

Впервые в Рязани пройдет фестиваль «Ожившая музыка», реализуемый при поддержке Министерства культуры РФ.

«Ожившая музыка» — культовое событие в мире искусств. Зрители смогут увидеть хиты российской рекламы в оригинальном музыкальном сопровождении.

Рязанский губернаторский симфонический оркестр воспроизведет классические музыкальные произведения, которые использовались великими режиссерами кино в рекламных фильмах разных лет в качестве саундтреков. Каждый ролик представляет собой настоящее произведение искусства, которое заставляет задуматься о вечных ценностях и красоте окружающего мира. Музыка великих композиторов придает этим работам особую глубину и выразительность, позволяя зрителям полностью погрузиться в атмосферу видео. Уникальная подборка российских рекламных роликов станет настоящим открытием для всех ценителей прекрасного. «Ожившая музыка» — пример того, как синтез визуального творчества, созданного великими режиссерами, и музыкальной классики могут быть объединены в настоящие шедевры.

На большом экране рекламные ролики покажут одновременно с музыкой, которая будет исполняться в реальном времени Рязанским губернаторским симфоническим оркестр, который в этот вечер возглавит дирижер Игорь Разумовский (главный дирижер театра «Кремлевский балет», дирижер оркестра «Новая Россия»).

В программе прозвучит музыка П. Чайковского, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, С. Прокофьева, Дж. Россини, Ж. Оффенбаха и других авторов.

Не упустите возможность насладиться этими великолепными работами и получить истинное удовольствие от просмотра!

Продолжительность — 85 минут (1 отделение).

Возраст
12+