РГСО. Брызги шампанского

Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея Оселкова. Накануне самой магической ночи музыкальные брызги шампанского заиграют ярче и веселее, наполняя сердце радостью и предвкушением новогодних чудес.

В программе — популярные эстрадные шлягеры и классические шедевры, которые создадут атмосферу веселья, торжества и новогоднего волшебства. От ярких ритмов до нежных мелодий — всё, чтобы провести последний день года в окружении прекрасной музыки, добрый друзей и положительных эмоций.

Проведите этот вечер вместе с нами — и пусть она станет ярким стартом вашего 2026-го!