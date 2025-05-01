Раневская. Фаина, птица парящая в клетке

Судьбы выдающихся людей во все времена вызывают живой интерес. Уже сорок лет, как нет с нами великой женщины и актрисы Фаины Георгиевны Раневской. Она ушла, но навсегда остался, волнующий наши души, ее талант и уникальный юмор. Шутки и поговорки Раневской широко известны. Она была из тех редких, неподражаемых натур, которых абсолютно не интересовало материальное благополучие. Всю свою жизнь, без остатка, Фаина Георгиевна отдала служению искусству.

Она не принимала и едко высмеивала все бездарное и безвкусное в театре и в жизни. Но, пожалуй, главным качеством этой великой женщины было умение по-настоящему и самоотверженно дружить. Дружба Раневской и любимицы всей страны Любови Орловой продолжалась 40 долгих лет.

Создатели спектакля своей постановкой открывают зрителям новую, неизвестную Раневскую. Они сумели найти ту грань, на которой балансируют комичное и грустное. Режиссура, актерское исполнение, художественное и музыкальное решение спектакля выполнены на высоком эстетическом уровне в лучших традициях русского театра.

Данный спектакль — это дань нашей любви АКТРИСЕ и безусловно является событием для нашей культуры!