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Раиса Отрадная
13 марта в 19:00
Концерты

Раиса Отрадная

МКЦ

Раиса Отрадная — самобытная звезда петербургской эстрады. Жанр песен Раисы Отрадной — синтез цыганского романса, авторской и эстрадной песни, это своё, новое оригинальное прочтение классического материала.

Раиса Отрадная неоднократный Лауреат Музыкальной премии «Питер FM», участница фестиваля «Ээхх, Разгуляй!», «Славянский базар». Яркое творчество этой уникальной певицы, ее необычный глубокий голос, редкое обаяние великолепной женщины затронули струны души у миллионов слушателей по всей стране.

В детстве Раиса занималась музыкой, надеясь стать артисткой, однако, мечта долго не сбывалась — она рано вышла замуж, родила и воспитала троих детей, теперь у нее еще и трое внуков. Выше собственной карьеры она всегда ставила семейные ценности. Ключевую роль в появлении на нашей эстраде новой звезды сыграл ее родной брат Иван Матвиенко — продюсер Елены Ваенги. Однажды он предложил младшей сестре попробовать записать ее любимую песню «Роза», а потом отдать в эфир на радио. «Розу» с каждым днем стали заказывать все больше слушателей, песня попала в горячую ротацию.

Раиса поет душой. Ее жанр — это не цыганский романс, но и не классическая эстрада. Скорее, это новое оригинальное прочтение классического материала. Поклонники так говорят про Отрадную: «Ее песни берут за душу, а голос потрясающий, которого ты не слышал никогда…». Именно поэтому Раиса Отрадная частая гостья в вечерних шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души» на телеканале Россия 1.

Как неоднократно признавался сам ведущий — редакция программ получает невероятное количество писем не только с просьбами, но и с требованиями снова и снова пригласить Раису Отрадную в эфир.

В портфолио Раисы Отрадной три сольных альбома. Дебютный «Роза» увидел свет в 2013 году. Три года спустя, в 2016 году, певица представила второй альбом «Мужики», в который вошёл дуэт с главным русским шансонье Вилли Токаревым. А совсем недавно — весной 2022 года Раиса Отрадная порадовала поклонников третьим альбомом «Победила».

Раиса Отрадная написала больше пятисот песен, многие из которых звучат в ее репертуаре. Сегодня Раиса Отрадная желанный участник концертов. Зрители с нетерпением ждут ее появления на сцене и не устают аплодировать своей любимице.

Возраст
6+
Жанры
Эстрада