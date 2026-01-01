РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ — официальный трибьют группы ПНЕВМОСЛОН — отправляются в тур с программой «Лучшее+новое»!

В новом туре команда, которая уже завоевала свою аудиторию и фанатов, презентует программу из лучших песен группы ПНЕВМОСЛОН и нового материала хайпкорщиков. Мощный угар и фирменная атмосфера гарантированы!

Официальный трибьют был создан и подготовлен лично Лордом Пневмослоном на секретном полигоне, чтобы обеспечить практически неотличимое звучание. В своих шоу они используют все оригинальные технологические решения, не уступают по артистической составляющей и сопровождаются техспецами группы ПНЕВМОСЛОН. Под руководством фронтмена группы по прозвищу Худрук РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ несут в массы идеи любезного сэра Лорда, кроме того, член основного коллектива — Поросенок — участвует в трибьюте лично и отвечает за качество.

Трибьют уже неоднократно объездил Россию и успешно представил программы как на сольниках, так и на крупнейших фестивалях страны. РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ делают от души в натуре!