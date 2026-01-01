Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
-3°
Чтв, 29
Птн, 30
-9°
ЦБ USD 76.55 0.54 28/01
ЦБ EUR 90.93 0.64 28/01
Нал. USD 77.46 / 77.10 27/01 18:30
Нал. EUR 91.01 / 91.40 27/01 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 424
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 641
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 308
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 598
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Работники культуры
28 января в 20:00
Концерты

Работники культуры

4912

РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ — официальный трибьют группы ПНЕВМОСЛОН — отправляются в тур с программой «Лучшее+новое»!

В новом туре команда, которая уже завоевала свою аудиторию и фанатов, презентует программу из лучших песен группы ПНЕВМОСЛОН и нового материала хайпкорщиков. Мощный угар и фирменная атмосфера гарантированы!

Официальный трибьют был создан и подготовлен лично Лордом Пневмослоном на секретном полигоне, чтобы обеспечить практически неотличимое звучание. В своих шоу они используют все оригинальные технологические решения, не уступают по артистической составляющей и сопровождаются техспецами группы ПНЕВМОСЛОН. Под руководством фронтмена группы по прозвищу Худрук РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ несут в массы идеи любезного сэра Лорда, кроме того, член основного коллектива — Поросенок — участвует в трибьюте лично и отвечает за качество.

Трибьют уже неоднократно объездил Россию и успешно представил программы как на сольниках, так и на крупнейших фестивалях страны. РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ делают от души в натуре!

Возраст
18+