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Пушкинский бал
26 декабря в 19:00
Праздники

Пушкинский бал

РИАМЗ (Музейный центр на Соборной)

Приглашаем вас посетить уникальное мероприятие — «Пушкинский бал», которое состоится 26 и 27 декабря!

Это будет незабываемый вечер, полный ярких впечатлений, где вы сможете не только окунуться в атмосферу XIX века и насладиться красотой дворянского общества, но и отправиться в путешествие по волшебным пушкинским сказкам, увидеть, как одевались пушкинские царевичи и царевны.

Кратко напомним программу:

  • Вступительная часть — открытие, знакомство с правилами бала, показательный танец (пары в исторических костюмах пушкинской эпохи).
  • Исторический квест «Там на неведомых дорожках» с интерактивными площадками, включая Пушкинскую выставку.
  • Танцевальная программа — показательный танец и мастер-класс, где все участники познакомятся с танцами пушкинской эпохи.
  • Аукцион — за накопленные «монеты» участники могут приобрести уникальные подарки: билеты на предстоящие выставки, брендированную сувенирную продукцию, подарки от партнеров.
  • По завершении аукциона — угощения и финальный танец.

«Пушкинский бал» — это не только возможность погрузиться в историю и культуру России, но и шанс создать для себя незабываемые воспоминания к Новому году, которые останутся с вами на всю жизнь. Новый год — это сказочное время, когда волшебство становится реальностью.

Так пусть в этом году для вас оживут сказки Пушкина

Возраст
18+