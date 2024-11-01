Приглашаем вас посетить уникальное мероприятие — «Пушкинский бал», которое состоится 26 и 27 декабря!

Это будет незабываемый вечер, полный ярких впечатлений, где вы сможете не только окунуться в атмосферу XIX века и насладиться красотой дворянского общества, но и отправиться в путешествие по волшебным пушкинским сказкам, увидеть, как одевались пушкинские царевичи и царевны.

Кратко напомним программу:

Вступительная часть — открытие, знакомство с правилами бала, показательный танец (пары в исторических костюмах пушкинской эпохи).

Исторический квест «Там на неведомых дорожках» с интерактивными площадками, включая Пушкинскую выставку.

Танцевальная программа — показательный танец и мастер-класс, где все участники познакомятся с танцами пушкинской эпохи.

Аукцион — за накопленные «монеты» участники могут приобрести уникальные подарки: билеты на предстоящие выставки, брендированную сувенирную продукцию, подарки от партнеров.

По завершении аукциона — угощения и финальный танец.

«Пушкинский бал» — это не только возможность погрузиться в историю и культуру России, но и шанс создать для себя незабываемые воспоминания к Новому году, которые останутся с вами на всю жизнь. Новый год — это сказочное время, когда волшебство становится реальностью.

Так пусть в этом году для вас оживут сказки Пушкина