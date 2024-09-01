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Просто Лера
30 сентября в 19:00
Концерты

Просто Лера

Арт-клуб «Площадка»

Звучание, тексты, творческое воплощение идей — вот что имеет значение, а имя, статус, популярность, напротив, тлен и суета: об этом не кричит, а шепчет не только псевдоним, но и образ жизни молодой певицы. «Просто Лера», одна из самых загадочных фигур российской эстрады, предпочитает не давать интервью и не распространяться о себе лишний раз. Иногда кажется, что единственный повод для нее «открыть рот» в прямом и в переносном смысле — это спеть, и именно в песнях можно почерпнуть информацию о скрытной, но глубокой личности. Простота, отсутствие пафоса в текстах и клипах, «дворовая эстетика» подкупают ценителей иногда горькой правды.

Возраст
6+