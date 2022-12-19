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ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ
Арт-клуб «Площадка»
Выступают: DEUS EX MACHINE, ПО-ЛЮБОМУ, МЕНЬШЕ ШАНСА (акустика)
Возраст
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