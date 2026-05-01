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Программа-реквием «Помни»
22 июня в 12:00
Концерты

Программа-реквием «Помни»

ДК «Приокский»

С начала Великой Отечественной войны прошло уже 85 лет. 22 июня 1941 года — самый скорбный день в истории нашей страны. В этот день мы вновь зажжем свечи памяти и с особой болью вспомним всех погибших — мирных жителей и легендарных защитников Родины.

Дворец культуры «Приокский» совместно с Советом ветеранов войны и труда Московского района города Рязани проведет мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби.

Перед собравшимися выступят артисты Дворца культуры «Приокский»:

  • коллектив молодежного театра «Нюанс»;
  • участники клуба любителей эстрадной музыки;
  • хореографический ансамбль «Карусель»;
  • вокальный коллектив «Неразлучные друзья».

Они представят программу‑реквием — дань памяти тем, кто отдал жизни за свободу и независимость нашей Родины.

Возраст
6+