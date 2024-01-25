Присцилла: Элвис и я

Какая девушка не мечтает о романе со знаменитостью? У молодой Присциллы такое желание сбылось, и судьба уготовила ей встречу с самим Элвисом Пресли. Теперь они официально — главная пара Америки, но что скрывается за фасадом счастливой жизни с кумиром всей страны?