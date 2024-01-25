Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
-1°
Птн, 26
-2°
Сбт, 27
-2°
ЦБ USD 88.66 0.38 26/01
ЦБ EUR 96.64 0.47 26/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
5 907
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
8 967
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
13 474
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
15 371
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Присцилла: Элвис и я

Какая девушка не мечтает о романе со знаменитостью? У молодой Присциллы такое желание сбылось, и судьба уготовила ей встречу с самим Элвисом Пресли. Теперь они официально — главная пара Америки, но что скрывается за фасадом счастливой жизни с кумиром всей страны?

Режиссёр
София Коппола
Актёры
Кейли Спэни, Джейкоб Элорди, Ари Коэн, Дагмара Доминьчик, Рейн Монро Боланд, Тим Пост, Эмили Митчелл, Оливия Барретт, Дэн Берн, Дэн Абрамовичи, Джорджа Каденс
Продолж.
113 мин.
Премьера
2024-01-25 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Байопик, Драма, Мюзикл