Присцилла: Элвис и я

Какая девушка не мечтает о романе со знаменитостью? У молодой Присциллы такое желание сбылось, и судьба уготовила ей встречу с самим Элвисом Пресли. Теперь они официально — главная пара Америки, но что скрывается за фасадом счастливой жизни с кумиром всей страны?
- Режиссёр
- София Коппола
- Актёры
- Кейли Спэни, Джейкоб Элорди, Ари Коэн, Дагмара Доминьчик, Рейн Монро Боланд, Тим Пост, Эмили Митчелл, Оливия Барретт, Дэн Берн, Дэн Абрамовичи, Джорджа Каденс
- Продолж.
- 113 мин.
- Премьера
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2024-01-25 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Байопик, Драма, Мюзикл