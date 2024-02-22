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Природа любви

София легко цитирует Платона и Шопенгауэра. Сильвену чинить крыши легче, чем рассуждать о чувствах. Она пьет изысканное вино, он завсегдатай пивного бара. Она преподает теорию любви, а ему интереснее теории заговоров. У этих двоих так мало общего, что они могли бы возненавидеть друг друга. Или влюбиться без памяти.

Режиссёр
Мония Шокри
Актёры
Магали Лепин Блондо, Пьер-Ив Кардиналь, Франсис-Вильям Реом, Мония Шокри, Стив Лапланте, Мари-Джинетт Гей, Мишлина Ланкто, Гийом Лорен, Линда Сорджини, Матье Барон, Кристина Болье
Продолж.
112 мин.
Премьера
2024-02-22 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мелодрама, Драма-комедия

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