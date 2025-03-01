Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
Срд, 19
Чтв, 20
ЦБ USD 84.31 -1.26 18/03
ЦБ EUR 90.84 -2.77 18/03
Нал. USD 85.00 / 84.01 18/03 17:25
Нал. EUR 92.60 / 95.30 18/03 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
8 846
Как студенту много заработать? Устроиться в ГК «Зеленый сад»
Строительная компания «Зеленый сад» создала все условия...
14 марта 14:22
8 314
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
20 958
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
Накануне 8 марта мы побеседовали с женщиной непростой,...
7 марта 12:57
20 269
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Приокская красавица
20 марта в 15:00
Праздники

Приокская красавица

ДК «Приокский»

Ежегодный конкурс для девушек, проживающих в Рязани. В этом году возраст претенденток от 17 до 24 лет.

За время его проведения (с 2002 года) участницами стали более 300 учащихся средних специальных и высших учебных учреждений города Рязани, а также старших классов общеобразовательных школ и лицеев.

На сцене девушки проявят себя в традиционных для конкурса заданиях: расскажут о себе, проявят свой талант и блеснут эрудицией. После подведения итогов девушки получат подарки от организаторов мероприятия, а одна из участниц станет обладательницей Звания «Приокская красавица-2025» и главный приз.

Оценивать выступления участниц будет компетентное жюри — специалисты сферы культуры и искусства Рязани.

Не останутся в стороне и зрители — каждый пришедший получит возможность поучаствовать в голосовании за понравившуюся участницу «Мисс зрительских симпатий» и в розыгрыше специальных призов.

Также в программе с яркими концертными номерами выступят молодые талантливые артисты Дворца культуры «Приокский».

Мероприятие пройдет при поддержке фитнес-центра «ARTA GYM», сети семейных кафе и пиццерий с доставкой «ПиццаФабрика», сети кинотеатров «Кинолюкс» в Рязани, салона красоты «Vasha_belka», фотографа Анны Запольской, стилиста и визажиста Елены Дмитриевой.

Возраст
12+