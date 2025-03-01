Ежегодный конкурс для девушек, проживающих в Рязани. В этом году возраст претенденток от 17 до 24 лет.

За время его проведения (с 2002 года) участницами стали более 300 учащихся средних специальных и высших учебных учреждений города Рязани, а также старших классов общеобразовательных школ и лицеев.

На сцене девушки проявят себя в традиционных для конкурса заданиях: расскажут о себе, проявят свой талант и блеснут эрудицией. После подведения итогов девушки получат подарки от организаторов мероприятия, а одна из участниц станет обладательницей Звания «Приокская красавица-2025» и главный приз.

Оценивать выступления участниц будет компетентное жюри — специалисты сферы культуры и искусства Рязани.

Не останутся в стороне и зрители — каждый пришедший получит возможность поучаствовать в голосовании за понравившуюся участницу «Мисс зрительских симпатий» и в розыгрыше специальных призов.

Также в программе с яркими концертными номерами выступят молодые талантливые артисты Дворца культуры «Приокский».

Мероприятие пройдет при поддержке фитнес-центра «ARTA GYM», сети семейных кафе и пиццерий с доставкой «ПиццаФабрика», сети кинотеатров «Кинолюкс» в Рязани, салона красоты «Vasha_belka», фотографа Анны Запольской, стилиста и визажиста Елены Дмитриевой.