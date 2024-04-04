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Предчувствие

В будущем человечество нашло способ, как избавиться от ненужных эмоций. Решившись на очистку ДНК, Габриэль начинает путешествие по своим прошлым жизням, в каждой из которых встречает Луи. Она ощущает мгновенное взаимное притяжение, но ее преследует предчувствие, что произойдет нечто страшное.

Режиссёр
Бертран Бонелло
Актёры
Леа Сейду, Джордж МакКей, Даша Некрасова, Жюлия Фор, Гуслаги Маланда, Тиффани Хофстеттер, Лукас Ионеско, Мартин Скали, Лотти Андерсен, Жизель Хендеркотт
Продолж.
145 мин.
Премьера
2024-04-04 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Научная фантастика, Мелодрама

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