В будущем человечество нашло способ, как избавиться от ненужных эмоций. Решившись на очистку ДНК, Габриэль начинает путешествие по своим прошлым жизням, в каждой из которых встречает Луи. Она ощущает мгновенное взаимное притяжение, но ее преследует предчувствие, что произойдет нечто страшное.