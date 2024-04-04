В будущем человечество нашло способ, как избавиться от ненужных эмоций. Решившись на очистку ДНК, Габриэль начинает путешествие по своим прошлым жизням, в каждой из которых встречает Луи. Она ощущает мгновенное взаимное притяжение, но ее преследует предчувствие, что произойдет нечто страшное.
- Режиссёр
- Бертран Бонелло
- Актёры
- Леа Сейду, Джордж МакКей, Даша Некрасова, Жюлия Фор, Гуслаги Маланда, Тиффани Хофстеттер, Лукас Ионеско, Мартин Скали, Лотти Андерсен, Жизель Хендеркотт
- Продолж.
- 145 мин.
- Премьера
-
2024-04-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Научная фантастика, Мелодрама