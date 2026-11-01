Пьеса Валерия Мухарьямова по рассказу лауреата Нобелевской премии И.Башевиса-Зингера «В тени виноградника». Это трогательная и поразительная история об одиноком человеке Гарри Бендинере, который прожил непростую жизнь. Эмигрировав из Польши в Америку, он разбогател, но деньги не приносят ему радости. Его поддерживает верный друг и помощник Марк, ежедневные пикировки с которым являются единственным развлечением в этой жизни и скрашивают его одиночество. Марк собрался уезжать в Израиль. Но что будет с Гарри? И вдруг на пороге дома Гарри появляется удивительная женщина... Она зажигает в его сердце огонь всепоглощающей и примиряющей любви. Жизнь Гарри наполняется смыслом и верой, и он без страха готов встретить новый день, чтобы сделать то, что не успел... И тогда то, «что когда-нибудь случается со всеми», станет не трагическим финалом, а началом новой истории... Пьеса наполнена неповторимым еврейским юмором, заставляя смеяться сквозь слезы. Блистательная игра актёров и музыкальное оформление спектакля оставляет неизгладимый след в душе и сердцах зрителей любого поколения. Спектакль «Поздняя любовь» о том, что любовь может прийти в любом возрасте и изменить жизнь навсегда. Если вы хотите насладиться прекрасной игрой актёров и прочувствовать всю глубину чувств героев, то обязательно посетите спектакль «Поздняя любовь». Спектакль побывал на гастролях в разных странах мира — в Америке, Германии, Японии, Китае, Израиле. Блистательная игра Клары Новиковой, Леонида Каневского, Даниила Спиваковского оставляет неизгладимый след в душе и сердцах зрителей любого поколения. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления. Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом. Возрастное ограничение 16+