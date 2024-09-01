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Последний богатырь. Наследие
Кино

Последний богатырь. Наследие

У Ивана, которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется вернуться в прошлое и отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе.

Режиссёр
Антон Маслов
Актёры
Виктор Хориняк, Дмитрий Лысенков, Елена Яковлева, Кирилл Зайцев, Владислав Ветров, Александра Урсуляк, Юлия Пересильд, Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Татьяна Догилева, Никита Кологривый, Марк Румянцев, Варвара Майорова
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези, Комедия

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