Последний богатырь. Наследие

У Ивана, которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется вернуться в прошлое и отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе.
- Режиссёр
- Антон Маслов
- Актёры
- Виктор Хориняк, Дмитрий Лысенков, Елена Яковлева, Кирилл Зайцев, Владислав Ветров, Александра Урсуляк, Юлия Пересильд, Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Татьяна Догилева, Никита Кологривый, Марк Румянцев, Варвара Майорова
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези, Комедия