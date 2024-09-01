Последний богатырь. Наследие

У Ивана, которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется вернуться в прошлое и отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе.