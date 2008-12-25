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Порко Россо

Марко Пагот, отважный пилот и герой Первой мировой войны, потерял веру в человечество. Это стало проклятием, которое превратило его в человекообразную свинью, и теперь Марко известен как Порко Россо. Порко занялся охотой на воздушных пиратов, грабивших суда и яхты, но однажды ему самому предстоит стать мишенью. Сможет ли он избежать преследования и вернуть человеческий облик?

Страна
Япония
Режиссёр
Хаяо Миядзаки
Продолж.
94 мин.
Премьера
2008-12-25 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Мультфильм, Аниме, Для детей

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