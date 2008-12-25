Марко Пагот, отважный пилот и герой Первой мировой войны, потерял веру в человечество. Это стало проклятием, которое превратило его в человекообразную свинью, и теперь Марко известен как Порко Россо. Порко занялся охотой на воздушных пиратов, грабивших суда и яхты, но однажды ему самому предстоит стать мишенью. Сможет ли он избежать преследования и вернуть человеческий облик?
- Страна
- Япония
- Режиссёр
- Хаяо Миядзаки
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
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2008-12-25 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Мультфильм, Аниме, Для детей