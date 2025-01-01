На протяжении спектакля сцена становится удивительным местом — здесь рождается и умирает любовь. Трудно предугадать, чем закончится та или иная история — они непредсказуемы. Разные по стилю и настроению новеллы Валентина Красногорова объединены общей темой непростых отношений внутри любовной пары. Вместе с героями зритель ищет ответы на глубокие, злободневные вопросы. В новелле «Прелести измены», — любовники, изо всех сил стараются скрыть свои отношения, и их редкие встречи комичны до абсурда, потому что страх быть уличенными в измене, гораздо сильнее тайной страсти.

Мы, люди, не являемся совершенствами. Нами часто овладевают страсти и искушения. Способны ли мы устоять перед охватывающим нас желанием? Насколько мы дорожим и ценим тех, кто с нами рядом? Легкие диалоги, парадоксальные сюжеты, комедийные, почти фарсовые ситуации и вместе с тем глубокий лиризм будут держать зрителей в постоянном напряжении до последних мгновений спектакля.