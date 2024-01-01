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Под звуки канонады
26 февраля в 19:00
Театр

Под звуки канонады

Театр кукол

Патриотический концерт «Под звуки канонады» — воплощенная в творчество рефлексия о жизни, в которую вероломно врываются боевые действия. Это вылившиеся в концертные номера переживания, размышления и осмысления долгой вереницы дней, в которых любовь, творчество, рождение новых жизней, улыбки и объятия, встречи и праздники проходят под звуки канонады. В программу концерта входят чтецкие, пластические, вокальные, вокально- инструментальные, и, конечно же, кукольные номера; а также 13 прозаических монологов, в каждом из которых проблема рассматривается под иным углом, отражая личное отношение артиста к теме.

Возраст
16+