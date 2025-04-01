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Почему каждый раз…
19 июня в 19:00
Театр

Почему каждый раз…

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Лирическая комедия по пьесе Жиральда Сиблейраса и Жана Делля в переводе И. Именитова «Опоздание на полтора часа».

Ситуация более чем обычная: Пьер и Лоранс приглашены на ужин к друзьям. Им уже нужно выходить из дома, чтобы не опоздать, но вдруг Лоранс решает поговорить по душам. Ей просто жизненно необходимо кое-что обсудить. Не идти на ужин нельзя, поэтому Пьер ограничивает Лоранс десятью минутами для обсуждения самой насущной проблемы. Ею оказываются тридцать лет их совместной жизни. Десятиминутная задержка перетекает в опоздание на полтора часа.

Режиссёр
Юрий Стромов
Актёры
Вадим Андреев, Людмила Артемьева
Возраст
12+