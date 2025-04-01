Победный май

Приглашаем всех жителей и гостей города отметить важнейшую дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне — на нашей праздничной программе!️
- 8 мая
- с 16:00 до 19:00
- ЦПКиО, Зеленый театр
В программе:
С 16:00 — начало анимационной программы от мастерской праздников «Каравай», мастер-классы и конкурс детского рисунка.
В течение праздника — полевая кухня и ярмарка крафт-мастеров.
16:30 — выступление духового оркестра 137-го гвардейского парашютно-десантного Ордена Красной звезды полка.
Руководитель — военный дирижер гвардии капитан Евгений Колосов. Музыка коллектива наполнена гордостью за нашу Родину и уважением к подвигу наших предков!
17:00 — Торжественный концерт при участии песенного ансамбля «Никулинка» под управлением заслуженного работника культуры РФ Юрия Ананьева, солистов Вокальной студии Ксении Морозовой и студии Эллы Хрусталевой.
Душевные танцы от студий «Арт-Дэнс» и «Пируэт».
Мероприятие организовано при поддержке Рязанской региональной общественной благотворительной организации «Доброволец». На празднике состоится награждение волонтеров, которые помогают Фонду.
Среди почётных гостей — настоятель храма преподобного Серафима Саровского села Льгово протоиерей Георгий Чернышов. Он имеет опыт служения в Вооруженных силах и завершает обучение по специальности военного психолога.
Память о Героях Великой Отечественной войны — это наша сила, наш долг перед будущими поколениями!
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