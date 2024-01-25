Плохие парни

Двое парней без документов берутся за простую работу — копать яму в пустыне, но когда их работодатели оказываются психопатами, остаться в живых становится самой сложной работой в их жизни.
- Режиссёр
- Джон Сталберг-мл.
- Актёры
- Ник Кассаветис, Джефф Арарат, Дэвид Берон, Кевин Карриган, Калеб Клифтон, Ашанти Энрикес, Энтони Хавьер Эстрада, Тайриз Гибсон, Джулия Роуз Хартман, Люк Хемсворт, Томас Джейн, Пол Йоханссон, Хемки Мадера
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
-
2024-01-25 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Криминал