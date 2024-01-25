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Плохие парни
Кино

Плохие парни

Двое парней без документов берутся за простую работу — копать яму в пустыне, но когда их работодатели оказываются психопатами, остаться в живых становится самой сложной работой в их жизни.

Режиссёр
Джон Сталберг-мл.
Актёры
Ник Кассаветис, Джефф Арарат, Дэвид Берон, Кевин Карриган, Калеб Клифтон, Ашанти Энрикес, Энтони Хавьер Эстрада, Тайриз Гибсон, Джулия Роуз Хартман, Люк Хемсворт, Томас Джейн, Пол Йоханссон, Хемки Мадера
Продолж.
94 мин.
Премьера
2024-01-25 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Криминал

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