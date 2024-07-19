Плохие новости

Салони, амбициозная девушка, сначала влюбляется в милого Мунду Акхила, а затем в амбициозного и трудолюбивого парня Гурбира. Этот любовный треугольник приводит к неопределенным обстоятельствам, в результате чего они оказываются в сложной и неожиданной ситуации, что приводит к веселым и удивительным «разборкам» между ними.
- Режиссёр
- Ананд Тивари
- Актёры
- Вики Каушал, Трипти Димри, Амми Вирк, Санья Малхотра, Анания Пандей, Фатима Сана Шейк, Неха Дупия, Гаурав Манвани
- Продолж.
- 120 мин.
- Премьера
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2024-07-19 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Романтика