Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
29°
Птн, 19
22°
Сбт, 20
25°
ЦБ USD 87.88 -0.21 19/07
ЦБ EUR 96.1 -0.2 19/07
Нал. USD 88.00 / 88.60 18/07 18:30
Нал. EUR 97.01 / 97.65 18/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Широкое поле возможностей. Крупный агрохолдинг планирует создать в Ряз...
12 часов назад
847
«У нас дружный коллектив и отличная зарплата!» — «Зеленый сад» продолж...
Молодой человек решил кардинально сменить сферу деятель...
16 июля 15:58
1 657
Рязанский блэкаут. Почему горожане в жару остаются без света
Редакция РЗН. Инфо решила выяснить причины масштабных о...
15 июля 13:43
2 862
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
11 июля 08:33
4 916
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Плохие новости
Кино

Плохие новости

Салони, амбициозная девушка, сначала влюбляется в милого Мунду Акхила, а затем в амбициозного и трудолюбивого парня Гурбира. Этот любовный треугольник приводит к неопределенным обстоятельствам, в результате чего они оказываются в сложной и неожиданной ситуации, что приводит к веселым и удивительным «разборкам» между ними.

Режиссёр
Ананд Тивари
Актёры
Вики Каушал, Трипти Димри, Амми Вирк, Санья Малхотра, Анания Пандей, Фатима Сана Шейк, Неха Дупия, Гаурав Манвани
Продолж.
120 мин.
Премьера
2024-07-19 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Романтика

Еще в кино

Кино
Паранойя
Кино
Линцесса. Тайны леса
Кино
Мадам Клико
Кино
Тебе не убежать
Кино
Водитель-олигарх
Кино
Проклятие джинна
Кино
В плену огня
Кино
Эффект парадокса
Кино
Плохие новости