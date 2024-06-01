«Плат узорный до бровей» Мила МАРКЕЛОВА. Живопись

Мила (Людмила Борисовна) Маркелова родилась в Москве в 1959 году. В 1984 г. окончила Московский полиграфический институт (руководитель диплома Д.С. Бисти). С конца 1980-х участвует в различных художественных выставках. С 1992 — член Московского союза художников. Работы М. Маркеловой находятся в различных музеях нашей страны, а также в частных коллекциях России и зарубежья.

Эта выставка — третья персональная экспозиция произведений художника в Рязани за последние пять лет. Такое активное взаимодействие между автором с художественным музеем не случайно: Мила и ее супруг, художник Павел Попов, на протяжении многих лет подолгу живут и работают в селе Семион Кораблинского района Рязанской области.

Главные герои произведений М. Маркеловой — наши земляки. Их изображения не только имеют конкретное внешнее сходство, но являются также портретами внутреннего состояния людей, их души. Выставка — своеобразный групповой портрет современников, в большинстве своем — женщин. В то же время, работы М. Маркеловой — это не истории про друзей и знакомых, а размышления на вечные темы. Картины составляют сочные, красочные коллажи, объединенные общей темой и спектром эмоций. Чтобы воспринять замысел и видение автора, зритель должен полностью погрузиться в глубинное пространство картин. По мнению искусствоведа Третьяковской галереи Ольги Юшковой, «в произведениях Милы Маркеловой есть своя режиссура, и все персонажи ей подчиняются. Это не то искусство, которое требует отдельного рассмотрения, а то, что по-настоящему живет только в целом: некий живописный спектакль».

В картинах Милы Маркеловой, с одной стороны, присутствует ироничное изображение российской действительности, близких и понятных каждому бытовых сцен из жизни, с другой, в полотнах художника раскрывается радостное приятие жизни, побуждающее чувствовать красоту и свободу живописи.

Фирменный почерк Милы — красочные монументальные портреты и жанровые сцены с чертами гиперреализма. Для них характерен поиск различных пластических выразительных средств. Здесь и нестандартные композиционные решения, открытые ракурсы, столкновение частей, игры с форматом, завораживающий цвет, тончайшие переходы и плотные локальные акценты. По словам автора, «картина — прекрасный полигон для поиска новых путей в искусстве. И здесь средства — это ракурс, цвет, линия, пятно. Все вместе они служат для создания остроты образа».

На персональной выставке в залах Рязанского художественного музея Мила Маркелова представляет около сорока произведений разных лет, от ранних работ 1990-х годов до созданных в 2024-м. Они позволяют проследить весь творческий путь мастера в создании новых образов в искусстве ХХI века.