План Ломоносова — Вечен и Неубиваем — Тур

Мы группа «План Ломоносова»! Мы существуем с 2010 года, и за это время пережили много всего: радость от сочинения первых песен, концерты и фестивали по России и за рубежом, участие в музыкальных теле-, радио- и интернет-передачах, взлеты и периоды стагнации, время, когда группа была на грани распада, смены состава, пожары и наводнения, карантины и жесткие ограничения по проведению мероприятий, отмены и переносы концертов, отмену юбилейного тура и ещё много чего хорошего и не очень. Но, вопреки и благодаря всему, что с нами произошло за это время, благодаря поддержке нашей публики, наших родных и близких, вопреки людям, которые в нас не верили, мы не просто выстояли, не просто существуем, но мы продолжаем сочинять и записывать новые песни в наш бесконечный альбом «План Ломоносова»! Бесконечный, потому что «План Ломоносова» — вечен и неубиваем! И с этим посланием, с новыми песнями и с хитами со всех наших пластинок мы отправляемся в тур!