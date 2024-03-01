Песня остается с человеком

Концертная программа Алексея Свиридова и оркестра русских народных инструментов приурочена к 20-летию творческой деятельности артиста. В программе патриотические песни, русские народные песни, песни на стихи Сергея Есенина, старинные романсы.

Музыкальное сопровождение оркестра русских народных инструментов, художественный руководитель и дирижёр Ирина Зенина.

В репертуаре коллектива более 200 произведений: народные песни, произведения русских и зарубежных композиторов, оригинальные сочинения современных авторов, произведения рязанских композиторов, эстрадные и джазовые композиции.