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Песня остается с человеком
10 апреля в 18:30
Концерты

Песня остается с человеком

МКЦ

Концертная программа Алексея Свиридова и оркестра русских народных инструментов приурочена к 20-летию творческой деятельности артиста. В программе патриотические песни, русские народные песни, песни на стихи Сергея Есенина, старинные романсы.

Музыкальное сопровождение оркестра русских народных инструментов, художественный руководитель и дирижёр Ирина Зенина.

В репертуаре коллектива более 200 произведений: народные песни, произведения русских и зарубежных композиторов, оригинальные сочинения современных авторов, произведения рязанских композиторов, эстрадные и джазовые композиции.

Возраст
6+
Жанры
Эстрада