Песни нашей молодости

Участники:

Певец Михаил Муромов;

Алиса МОН;

Группа «ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!»;

Татьяна Маркова;

Группа «ВОСТОК»;

Экс-солист группы и студии «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» Владимир Шурочкин.

Весь вечер с вами ведущий музыкального фестиваля — Народный Артист России Владимир Березин. Во все времена у каждого поколения были свои любимые песни. В этот день на манеже цирка прозвучат те самые песни, которые когда-то будоражили кровь и были путеводными звездами для многих слушателей.

Участники фестиваля:

Михаил Муромов — певец дебютировал на сцене сравнительно поздно в 1985 году, когда Михаилу было за тридцать лет. Однако, не смотря на возраст, уже через два года актер завоевал сногсшибательную известность, выпустив удивительный хит под названием «Яблоки на снегу». Это самый популярный символ 80-х. Главный пик популярности певца пришелся на 1987-1989 года, когда появились его неподражаемые песни: «Яблоки на снегу», «Ариадна», «Странная женщина»;

Алиса Мон — советская и российская эстрадная певица, которая стала популярной в конце1980-х после исполнения песен «Подорожник-трава», «Обещаю», «Живая вода», «Согрей меня». А вторая волна популярности была связана с ее хитами 1997 года «Алмаз» и далее «Стань моим», «Е-Мое». «День Вдвоем», «Долюби», «Синий Дирижабль» и другие хиты;

ВИА «Лейся, песня!» Не многие знают, что именно в этом ВИА родились песни, известные сегодня почти всем — «Прощай», «Родная земля», «Где-же ты была», «Невезучий», «Качается вагон», Песенка про сапожника, «Кто тебе сказал» — хиты, неоднократно перепетые звездами отечественной эстрады разных поколений. А визитная карточка ансамбля — песня «Обручальное кольцо» — воспевшая «символ верности и счастья», до сих пор сопровождает свадьбы по всей стране. Несмотря на все перипетии непростой судьбы, коллектив продолжает свою жизнь. А поддерживает и вдохновляет ансамбль на сохранение лучших традиций и продолжение создания новых творческих произведений, любовь поклонников к жанру ВИА и незабываемым песням. Более 20 последних лет коллектив возглавляет Александр Филаткин — один из музыкантов советского периода ВИА «Лейся, песня». Ансамбль под его руководством прошел Государственную регистрацию и является единственным правообладателем бренда.

Татьяна Маркова — настоящая легенда эстрады 90-х. Яркая и неподражаемая, любимица жителей всего постсоветского пространства, автор и исполнительница многих хитов, которые в 90-е годы звучали из каждого окна. «Платье новое я сшила, платье белое», «Я плачу, я плачу сейчас», «Ах, как ненавижу я, любя», «Что я в жизни натворила», «Вспоминай», «Белая роза» — ее хиты помнят и любят до сих пор. Артистка сейчас в потрясающей форме, гастроли по городам России собирают полные залы, ведь по этим песням зрители очень соскучились!

Группа «ВОСТОК» — популярный российский музыкальный коллектив, ярчайший проект 90-х, под руководством Геннадия Филиппова (создатель и продюсер группы, единственный автор всех песен в репертуаре). Группа образовалась в 1995 году. Были выпущены альбомы: «Все небо» (1996), «До встречи» (1997),"Миражи" (1997), «Восток 98″ (1998), „Холод в моей душе“ (1999). Группа стала известна благодаря таким хитам, как „МИРАЖИ“,"ДО ВСТРЕЧИ», «ТАНЕЦ ЖЕЛТЫХ ЛИСТЬЕВ», «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»… Является одним из ярких представителей эпохи «Евроденса», «Еврорегги» — эпохи танцевальной музыки 90-х.

Экс-солист группы и студии «Ласковый май» Владимир Шурочкин — музыкант, певец, композитор, продюсер, член авторского совета российского авторского общества-вдохновитель нового поколения артистов! 1989-1990 в составе студии «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» выпустил два альбома являясь автором- исполнителем. В этот вечер Вы услышите в исполнении Владимира Шурочкина самые крутые его Хиты: «Губы в Губы», «Губдай Бэби», «Машка-Матрешка», «Ласковый Май», Милый Ангел", «Уходит Лето» и многие другие;

Ведущий музыкального фестиваля «Песни нашей молодости» Народный Артист России ВЛАДИМИР БЕРЕЗИН. Советский и российский диктор, актер, тележурналист, теле- и радиоведущий! В начале 1990-х годов работал на Центральном телевидении, вел передачу «Доброе утро» и выпуски детской программы «Спокойной ночи, малыши!». Березин вел телевизионные передачи «Мой XX век», «Площадь звезд», а также фестивали «Славянский базар в Витебске» на том же телеканале. Также Владимир Березин выступает как ведущий концертных и официальных мероприятий в Кремле, мэрии, а также множества фестивалей, телепередач и шоу. И теперь Народный Артист России Владимир Березин станет постоянным Ведущим Музыкального Фестиваля «ПЕСНИ НАШЕЙ МОЛОДОСТИ», который пройдет во многих городах нашей страны!

Хиты музыкального Фестиваля «ПЕСНИ НАШЕЙ МОЛОДОСТИ» подарят вам хорошие воспоминания, чудесную музыку и атмосферу того времени. Нами была собрана самая разнообразная музыка той эпохи. Русские песни 80-х и 90-х порадуют вас и обязательно доставят массу удовольствия.