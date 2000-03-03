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Пес-призрак: Путь самурая

Пес-призрак (Форест Уитакер, обладатель премии «Оскар») — наемный убийца, подчинивший свою жизнь кодексу чести самурая. Он безоговорочно служит своему хозяину-мафиози, однажды спасшему его жизнь, но когда мафиозная семья предает Пса-призрака, кодекс обращается против них.

Страна
Франция, Германия, США, Япония
Режиссёр
Джим Джармуш
Актёры
Форест Уитакер, Джон Торми, Клифф Горман, Исаак Де Банколе, Триша Весси, Ричард Портноу, Генри Силва, Фрэнк Адонис, Виктор Арго
Продолж.
116 мин.
Премьера
2000-03-03 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Триллер, Драма, Криминал

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