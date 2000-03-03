Пес-призрак: Путь самурая

Пес-призрак (Форест Уитакер, обладатель премии «Оскар») — наемный убийца, подчинивший свою жизнь кодексу чести самурая. Он безоговорочно служит своему хозяину-мафиози, однажды спасшему его жизнь, но когда мафиозная семья предает Пса-призрака, кодекс обращается против них.
- Страна
- Франция, Германия, США, Япония
- Режиссёр
- Джим Джармуш
- Актёры
- Форест Уитакер, Джон Торми, Клифф Горман, Исаак Де Банколе, Триша Весси, Ричард Портноу, Генри Силва, Фрэнк Адонис, Виктор Арго
- Продолж.
- 116 мин.
- Премьера
-
2000-03-03 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Триллер, Драма, Криминал