Пес-призрак: Путь самурая

Пес-призрак (Форест Уитакер, обладатель премии «Оскар») — наемный убийца, подчинивший свою жизнь кодексу чести самурая. Он безоговорочно служит своему хозяину-мафиози, однажды спасшему его жизнь, но когда мафиозная семья предает Пса-призрака, кодекс обращается против них.