Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
-3°
Втр, 27
-3°
Срд, 28
-2°
ЦБ USD 92.63 -0.12 27/02
ЦБ EUR 100.18 -0.26 27/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
6 часов назад
310
Что делать, если течет крыша или сгнили трубы, а капремонт еще не скор...
РЗН. инфо вместе с экспертами разбирался, как ускорить...
23 февраля 18:03
3 519
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
14 348
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
15 299
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Первая ведьма. Реинкарнация

Когда сестра Ии начинает вести себя странно, их мать рассказывает девочке семейное предание. Согласно ему, их бабушка болела странной болезнью. Одни считали, что это лихорадка. Другие — что это проклятие первой ведьмы, появившейся в их краях и вселившейся в новое тело. Теперь ведьма вернулась вновь. И чтобы отвести ее проклятие, семье нужно разгадать тайну прошлого ведьмы.

Режиссёр
Тавиват Вантха
Актёры
Надеч Кугимия, Джелильча Капаун, Раттавади Вонгтонг, Кайбхундитт Джайди, Пиракрит Пхахарабуньякиат, Нуттхатча Падован, Арисара Вонгчали
Продолж.
120 мин.
Премьера
2024-02-29 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Выживут только любовники
Кино
Астрал. Ритуал Малум
Кино
Звериный рейс
Кино
Супер Крылья. Фильм
Кино
Я — медведь
Кино
Одна жизнь
Кино
Элла и черный ягуар
Кино
Идеальные друзья
Кино
Рецепт любви
Кино
Между нами лето
Кино
Рыбка Поньо на утесе
Кино
Прошлые жизни