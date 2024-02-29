Первая ведьма. Реинкарнация

Когда сестра Ии начинает вести себя странно, их мать рассказывает девочке семейное предание. Согласно ему, их бабушка болела странной болезнью. Одни считали, что это лихорадка. Другие — что это проклятие первой ведьмы, появившейся в их краях и вселившейся в новое тело. Теперь ведьма вернулась вновь. И чтобы отвести ее проклятие, семье нужно разгадать тайну прошлого ведьмы.
- Режиссёр
- Тавиват Вантха
- Актёры
- Надеч Кугимия, Джелильча Капаун, Раттавади Вонгтонг, Кайбхундитт Джайди, Пиракрит Пхахарабуньякиат, Нуттхатча Падован, Арисара Вонгчали
- Продолж.
- 120 мин.
- Премьера
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2024-02-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов