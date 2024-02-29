Первая ведьма. Реинкарнация

Когда сестра Ии начинает вести себя странно, их мать рассказывает девочке семейное предание. Согласно ему, их бабушка болела странной болезнью. Одни считали, что это лихорадка. Другие — что это проклятие первой ведьмы, появившейся в их краях и вселившейся в новое тело. Теперь ведьма вернулась вновь. И чтобы отвести ее проклятие, семье нужно разгадать тайну прошлого ведьмы.