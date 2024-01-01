Павел Пиковский

Сольный акустический концерт музыканта, поэта, рок-барда Павла Пиковского.

Павел — российский поэт, композитор, певец, лидер группы «Хьюго», участник проекта «Необарды», член союза профессиональных литераторов России. Один из самых вдумчивых, тонко чувствующих и душевных современных исполнителей. Он сочиняет и играет музыку, которую высоко ценят не только слушатели, но и признанные мэтры рок-сцены. Кто-то называет её авторской, кто-то рОковой, но одно можно сказать точно — это песни от души и сердца.