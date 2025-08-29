Парам и Сундари

Сюжет разворачивается на фоне живописных заводей Кералы и рассказывает историю Парама, богатого яркого юноши из Дели, и Сундари, грациозной девушки из Кералы. Их межкультурный роман разворачивается через серию забавных злоключений, культурных столкновений и трогательных моментов, в конечном счете подчеркивая красоту смешения двух совершенно разных миров.
- Режиссёр
- Тушар Джалота
- Актёры
- Сидхарт Малхотра, Джанви Капур, Санья Капур, Инайят Верма, Манджот Сингх, Акаш Дахия, Раджив Кханделвал, Карамвир Чаудхари, Нандам Тхампи
- Продолж.
- 152 мин.
- Премьера
2025-08-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мелодрама