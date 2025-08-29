Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
18°
Птн, 29
19°
Сбт, 30
26°
ЦБ USD 80.44 -0.09 28/08
ЦБ EUR 93.34 -0.03 28/08
Нал. USD 80.18 / 80.00 28/08 13:20
Нал. EUR 93.80 / 94.50 28/08 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
2 часа назад
147
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 342
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 694
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 647
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Парам и Сундари
Кино

Парам и Сундари

Сюжет разворачивается на фоне живописных заводей Кералы и рассказывает историю Парама, богатого яркого юноши из Дели, и Сундари, грациозной девушки из Кералы. Их межкультурный роман разворачивается через серию забавных злоключений, культурных столкновений и трогательных моментов, в конечном счете подчеркивая красоту смешения двух совершенно разных миров.

Режиссёр
Тушар Джалота
Актёры
Сидхарт Малхотра, Джанви Капур, Санья Капур, Инайят Верма, Манджот Сингх, Акаш Дахия, Раджив Кханделвал, Карамвир Чаудхари, Нандам Тхампи
Продолж.
152 мин.
Премьера
2025-08-29 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мелодрама

Еще в кино

Кино
Выход 8
Кино
Всеведущий читатель
Кино
Астрал. Поместье ужаса
Кино
Семь дней Петра Семеныча
Кино
Вниз
Кино
Дети-шпионы
Кино
Геля
Кино
Побег из зоопарка
Кино
Ритмы мечты
Кино
Диспетчер
Кино
Миссия: Взломать экзамен
Кино
Она сказала «Да!»