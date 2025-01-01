Две пары молодоженов приезжают в Крым и случайно поселяются в одном отеле «Медовый месяц». Море. Солнце. Забыты прежние разочарования и сердечные неудачи. Впереди только счастье! Две семейные идиллии.

Знали бы молодые люди, что отель построен на месте храма Афродиты Таврикийской, а она не прощает измен и ошибок, она ничего не забывает. У нее, у дочери Зевса, любая случайность становится поучительной закономерностью. В этом вскоре новобрачные смогли убедиться на собственном опыте, безнадежно запутавшись в любовном четырехугольнике…

Простит ли их мстительная богиня? Узнаем, посмотрев комедию «Отель «Медовый месяц» по пьесе Юрия Полякова «Левая грудь Афродиты».