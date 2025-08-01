Рязань
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 276
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
4 306
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 395
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
5 073
Новое
Отчалившая русь
3 сентября в 19:00
Театр

Отчалившая русь

Рязанский областной музыкальный театр

В год 130-летия со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина Рязанский музыкальный театр приглашает погрузиться в чарующий мир поэзии и звука!

3 сентября в рамках нового проекта «Концертная среда» мы представим вокальную поэму Георгия Васильевича Свиридова «Отчалившая Русь».

Вас ждет незабываемое путешествие в атмосферу русской культуры, природы и душевных переживаний, отраженных в творчестве С.А. Есенина. Всю глубину и красоту русского слова и русской музыки, которые остаются актуальными и востребованными благодаря своей искренности и эмоциональной глубине, раскроют солист Игорь Шумаев (лауреат всероссийских и международных конкурсов, номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска») и концертмейстер Елизавета Шеховцова (лауреат всероссийских и международных конкурсов исполнительского мастерства).

Поэма состоит из 12 песен для голоса и фортепиано на стихи С.А. Есенина. Сам композитор называл поэму «Отчалившая Русь» огромной фреской старинного письма. Здесь и лирика, и страсть, и трагедия, и драма, и безысходность, и необыкновенная сила духа, и пейзажные зарисовки, и размышления о роли поэта, и безграничная вера в Родину!

Возраст
12+