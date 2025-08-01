В год 130-летия со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина Рязанский музыкальный театр приглашает погрузиться в чарующий мир поэзии и звука!
3 сентября в рамках нового проекта «Концертная среда» мы представим вокальную поэму Георгия Васильевича Свиридова «Отчалившая Русь».
Вас ждет незабываемое путешествие в атмосферу русской культуры, природы и душевных переживаний, отраженных в творчестве С.А. Есенина. Всю глубину и красоту русского слова и русской музыки, которые остаются актуальными и востребованными благодаря своей искренности и эмоциональной глубине, раскроют солист Игорь Шумаев (лауреат всероссийских и международных конкурсов, номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска») и концертмейстер Елизавета Шеховцова (лауреат всероссийских и международных конкурсов исполнительского мастерства).
Поэма состоит из 12 песен для голоса и фортепиано на стихи С.А. Есенина. Сам композитор называл поэму «Отчалившая Русь» огромной фреской старинного письма. Здесь и лирика, и страсть, и трагедия, и драма, и безысходность, и необыкновенная сила духа, и пейзажные зарисовки, и размышления о роли поэта, и безграничная вера в Родину!
- Возраст
- 12+