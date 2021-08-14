Остров проклятых

Два американских судебных пристава отправляются на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников. При проведении расследования им придется столкнуться с паутиной лжи, обрушившимся ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Мартин Скорсезе
- Актёры
- Леонардо ДиКаприо, Бен Кингсли, Марк Руффало, Бен Кингсли
- Продолж.
- 144 мин.
- Премьера
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2021-08-14 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Драма