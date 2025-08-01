Оркестр Неоклассика. Рекомпоузы Людовико Эйнауди при свечах

Оригинальный проект Оркестра Неоклассика по переосмыслению музыки композитора, высоко оцененный самим Людовико Эйнауди.
«Я слышу изысканные аранжировки моей музыки в исполнении очень хороших музыкантов. Это прекрасный проект, в который вложено много усилий». — Людовико Эйнауди. В основу этого оригинального проекта по музыке Людовико Эйнауди положен более чем десятилетний опыт взаимодействия с композитором. Проект «Ludovico Einaudi Re-composed» стартовал в 2020 году и был призван деконструировать творчество великого маэстро с целью пересобрать его в новом изысканном виде, дополнив оригинальные идеи автора филигранными вкраплениями, виртуозными пассажами, а местами полностью переосмыслив моноинструментальную структуру произведений, развивая оригинальные темы фортепиано с использованием новых струнных партий. Всего за 4 года было написано более 40 новых версий произведений, а выбрано для живой программы только 15. Получившийся результат был высоко оценен самим Людовико Эйнауди, отметившим не только качество и оригинальность аранжировок, но и высокий уровень исполнения его музыки.
Программа исполняется составом из 9 струнных и фортепиано в окружении сотен свечей.
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Неоклассика