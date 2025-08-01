Рязань
Пнд, 01
26°
Втр, 02
16°
Срд, 03
19°
ЦБ USD 80.43 0.1 02/09
ЦБ EUR 94.38 0.33 02/09
Нал. USD 80.15 / 80.99 01/09 18:30
Нал. EUR 93.95 / 95.18 01/09 18:30
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
Вчера 16:40
2 715
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 688
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 197
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 995
Оркестр Неоклассика. Рекомпоузы Людовико Эйнауди при свечах
16 сентября в 19:00
Концерты

Оркестр Неоклассика. Рекомпоузы Людовико Эйнауди при свечах

МКЦ

Оригинальный проект Оркестра Неоклассика по переосмыслению музыки композитора, высоко оцененный самим Людовико Эйнауди.

«Я слышу изысканные аранжировки моей музыки в исполнении очень хороших музыкантов. Это прекрасный проект, в который вложено много усилий». — Людовико Эйнауди. В основу этого оригинального проекта по музыке Людовико Эйнауди положен более чем десятилетний опыт взаимодействия с композитором. Проект «Ludovico Einaudi Re-composed» стартовал в 2020 году и был призван деконструировать творчество великого маэстро с целью пересобрать его в новом изысканном виде, дополнив оригинальные идеи автора филигранными вкраплениями, виртуозными пассажами, а местами полностью переосмыслив моноинструментальную структуру произведений, развивая оригинальные темы фортепиано с использованием новых струнных партий. Всего за 4 года было написано более 40 новых версий произведений, а выбрано для живой программы только 15. Получившийся результат был высоко оценен самим Людовико Эйнауди, отметившим не только качество и оригинальность аранжировок, но и высокий уровень исполнения его музыки.

Программа исполняется составом из 9 струнных и фортепиано в окружении сотен свечей.

Возраст
6+
Жанры
Неоклассика