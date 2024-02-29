Отчаянно смелый эксперимент, в котором пять новелл о любви связаны в одно повествование с помощью черно-белых, как будто подслушанных мини-исповедей друзей режиссера, среди которых множество известных актеров и актрис. Вместе со зрителем они ищут ответ на мучительный и вечный вопрос «Что такое любовь?».
- Режиссёр
- Александра Франк
- Актёры
- Павел Деревянко, Екатерина Шпица, Сергей Бурунов, Сергей Бондарчук-мл., Юлия Топольницкая, Анатолий Руденко, Рената Пиотровски, Яна Поплавская, Галина Тюнина, Евгений Стеблов, Ольга Науменко, Геннадий Сайфулин, Василий Бочкарев
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
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2024-02-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мелодрама