Отчаянно смелый эксперимент, в котором пять новелл о любви связаны в одно повествование с помощью черно-белых, как будто подслушанных мини-исповедей друзей режиссера, среди которых множество известных актеров и актрис. Вместе со зрителем они ищут ответ на мучительный и вечный вопрос «Что такое любовь?».