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Олег Сакмаров и «Нейро ОГП»
17 марта в 19:00
Концерты

Олег Сакмаров и «Нейро ОГП»

Старый парк

Впервые в Рязани! Концерт в честь своего юбилея даст Олег Сакмаров — экс-флейтист группы «Аквариум», участник таких коллективов как «Наутилус», «Выход», «Ю-Питер», поэт и мультиинструменталист. Он исполнит свои песни с группой «Жарко», а также расскажет множество смешных и поучительных историй из истории русского рока.

Вместе с ним на сцену выйдут не менее легендарные для Рязани музыканты из первого состава рок-группы «ОГП». Их новый проект называется «Нейро ОГП». За последний год они выпустили сразу два альбома и шесть синглов. А невероятные клипы и обложки к ним нарисовали лучшие нейросети.

Возраст
12+