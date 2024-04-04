Охота на киллера

Когда убивают известного частного детектива, за дело берется его протеже. Во время расследования она вынуждена сотрудничать с убийцей, чтобы раскрыть ужасные тайны города и восстановить справедливость.
- Режиссёр
- Джон Кийес
- Актёры
- Элис Ив, Шелли Хенниг, Антонио Бандерас, Олуэн Фуэре, Ник Даннинг, Ким ДеЛонги, Пол Рид, Мэттью Томпкинс, Патрик Бьюкенен, Кваку Форчун, Софи Эмбер
- Продолж.
- 105 мин.
- Премьера
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2024-04-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Приключение, Драма, Криминал