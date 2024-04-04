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Охота на киллера

Когда убивают известного частного детектива, за дело берется его протеже. Во время расследования она вынуждена сотрудничать с убийцей, чтобы раскрыть ужасные тайны города и восстановить справедливость.

Режиссёр
Джон Кийес
Актёры
Элис Ив, Шелли Хенниг, Антонио Бандерас, Олуэн Фуэре, Ник Даннинг, Ким ДеЛонги, Пол Рид, Мэттью Томпкинс, Патрик Бьюкенен, Кваку Форчун, Софи Эмбер
Продолж.
105 мин.
Премьера
2024-04-04 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Приключение, Драма, Криминал