Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
13°
Срд, 23
14°
Чтв, 24
ЦБ USD 96.59 0.5 23/10
ЦБ EUR 104.87 0.47 23/10
Нал. USD 96.15 / 96.20 22/10 17:55
Нал. EUR 103.60 / 104.75 22/10 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
2 часа назад
403
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
8 часов назад
1 755
Рязанская Южная Корея. Обзор на новое кафе стритфуда «Chiko»
Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в ...
Вчера 12:33
7 660
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
9 608
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Однажды вечером
24 октября в 19:00
Театр

Однажды вечером

Рязанский дворец молодежи

Спектакль «Однажды вечером» поставлен по пьесе одного из самых знаменитых и востребованных драматургов советской эпохи Александра Гельмана «Скамейка». Эту пьесу считают шедевром социально-бытовой драмы и образцом «поствампиловской» драматургии, которая в полной мере отразила кризис общественного сознания начала 80-х годов прошлого века.

В спектакле отражены обворожительная романтика, напряженная интрига, а главное — богатейшая гамма чувств от презрения до нежности, от страдания до наслаждения, с потрясающей искренностью, а точнее сказать — истинностью, передаваемая мастерством актеров.

Эта пьеса о том, как однажды в городском парке встретились мужчина и женщина, и что из этого вышло. Он сказал ей неправду, она сказала ему неправду. Неправду они приняли за правду. Это смешная и горькая история, как он и она прошли путь от взаимной лжи к взаимной искренности. Узнав друг о друге все, как есть, всю горькую правду, они проникнутся взаимным сочувствием, станут близкими людьми, может быть, самыми близкими на этом свете.

Возраст
16+