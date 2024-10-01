Спектакль «Однажды вечером» поставлен по пьесе одного из самых знаменитых и востребованных драматургов советской эпохи Александра Гельмана «Скамейка». Эту пьесу считают шедевром социально-бытовой драмы и образцом «поствампиловской» драматургии, которая в полной мере отразила кризис общественного сознания начала 80-х годов прошлого века.

В спектакле отражены обворожительная романтика, напряженная интрига, а главное — богатейшая гамма чувств от презрения до нежности, от страдания до наслаждения, с потрясающей искренностью, а точнее сказать — истинностью, передаваемая мастерством актеров.

Эта пьеса о том, как однажды в городском парке встретились мужчина и женщина, и что из этого вышло. Он сказал ей неправду, она сказала ему неправду. Неправду они приняли за правду. Это смешная и горькая история, как он и она прошли путь от взаимной лжи к взаимной искренности. Узнав друг о друге все, как есть, всю горькую правду, они проникнутся взаимным сочувствием, станут близкими людьми, может быть, самыми близкими на этом свете.