В спектакле «Обними меня» на сцене встречаются звезды популярных проектов, представляя зрителям сочетание юмора и эмоциональной глубины. История рассказывает о паре, прошедшей через годы семейной жизни… Появление нежданных гостей нарушает семейную идиллию. Неожиданный поворот событий ставит всех героев перед странным выбором… Cюжет держит зрителя в тонусе и интригует. Спектакль живой, в нем есть атмосфера, энергетика, юмор, оптимизм, настроение и непредсказуемый финал! Актеры делятся самыми искренними эмоциями, заставляя нас смеяться и плакать вместе с ними. Спектакль задевает за живое, поскольку рассказывает универсальную историю, в которой каждый может узнать себя.
В спектакле участвуют: Актер театра и кино Александр Никитин Заслуженная артистка РФ Лидия Вележева Народный артист РФ Андрей Ильин Актер театра и кино Дмитрий Марин Актриса театра и кино Александра Барышева
- Режиссёр
- Вячеслав Гугиев
- Актёры
- Александр Никитин, Лидия Вележева, Андрей Ильин, Дмитрий Марин, Александра Барышева
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия