Новый год в Рязани

Уже скоро наступит самый красочный и теплый праздник — Новый год. Рязанцы могут зарядиться новогодним настроением на тематических мероприятиях, которые пройдут в городе с 20 декабря по 7 января.

Администрация Рязани представляет афишу мероприятий. В этом году все они будут объединены темой русской зимы в творчестве художников и поэтов.

20 декабря состоится открытие праздничных дней в Лесопарке — «Русская зима». Здесь пройдет развлекательная программа для всей семьи и откроется выставка картин, посвященных нашей зимушке-зиме, которые являются копиями полотен, представленных в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина.

Рязанцев ждут на зимних выставках и представлениях, городских катках, творческих мастер-классах и игровых программах, спортивных эстафетах и соревнованиях. С 21 по 30 декабря и со 2 по 7 января для всех желающих будет работать резиденция Деда Мороза в Лесопарке и «Творческая лаборатория зимы» с мастер-классами.

Помимо Лесопарка новогодние мероприятия пройдут на Лыбедском бульваре, Рязанской ВДНХ и в Нижнем городском саду. А также в МКЦ, ЦПКиО, в арт-центре «Город», ДК «Приокском», КДЦ «Октябрь», «Вдохновение» и на других городских площадках.