Новый год в кадре

В канун Нового года ярким музыкальным событием, согласно доброй традиции, станет феерический концерт рязанского квартета «Фантазия» в Муниципальном культурном центре!

«Фантазия» — две домры, аккордеон и контрабас. Это молодой коллектив, желающий дарить незабываемые эмоции людям. Завораживающее живое искусство «Фантазии» обладает невероятно мощным позитивным зарядом. В каждой программе — вся гамма настроений: от бесшабашной радости до красивой грусти и утонченного лицедейства. Участники ансамбля — истинные виртуозы в своем жанре, дающие классическим произведениям новую жизнь, благодаря искрометным аранжировкам и тембровым метаморфозам.

Зрители услышат популярные классические произведения, джаз, музыку кино и мировые хиты в оригинальных аранжировках квартета «Фантазия».