Новогодняя SuperДискотека

Народная мудрость гласит: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь!». Поэтому яркая и незабываемой новогодняя вечеринка, которую мы приготовили для вас — это самый идеальный старт 2025 года! Только у нас и только для Вас: праздничная атмосфера, российские и зарубежные поп-звезды на одной сцене, идеальный звук, лазерное шоу, спецэффекты и блистательный ведущий — TEO SMITH. Будьте готовы окунуться в атмосферу веселья, удивления и радости!
Участники:
- группа «MODERN TALKING Reloaded» (Германия);
- группа «Magic of BONEY M»;
- БОГДАН ТИТОМИР;
- группа «ВОСТОК»;
- группа «ПРОПАГАНДА»;
- "ILYA RIGER".
Не упустите возможность сделать ваш Новый Год волшебным — присоединяйтесь к нам сами и зовите друзей! Средства, полученные от продажи билетов, будут направлены в Благотворительный Фонд «Планета Добра» для оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями и поддержки малоимущих граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Поп, Вечеринки