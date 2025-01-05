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Новогодняя SuperДискотека
5 января 2025 в 19:30
Концерты

Новогодняя SuperДискотека

Дворец спорта «Олимпийский»

Народная мудрость гласит: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь!». Поэтому яркая и незабываемой новогодняя вечеринка, которую мы приготовили для вас — это самый идеальный старт 2025 года! Только у нас и только для Вас: праздничная атмосфера, российские и зарубежные поп-звезды на одной сцене, идеальный звук, лазерное шоу, спецэффекты и блистательный ведущий — TEO SMITH. Будьте готовы окунуться в атмосферу веселья, удивления и радости!

Участники:

  • группа «MODERN TALKING Reloaded» (Германия);
  • группа «Magic of BONEY M»;
  • БОГДАН ТИТОМИР;
  • группа «ВОСТОК»;
  • группа «ПРОПАГАНДА»;
  • "ILYA RIGER".

Не упустите возможность сделать ваш Новый Год волшебным — присоединяйтесь к нам сами и зовите друзей! Средства, полученные от продажи билетов, будут направлены в Благотворительный Фонд «Планета Добра» для оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями и поддержки малоимущих граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Возраст
16+
Жанры
Поп, Вечеринки