Новогодняя SuperДискотека

Народная мудрость гласит: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь!». Поэтому яркая и незабываемой новогодняя вечеринка, которую мы приготовили для вас — это самый идеальный старт 2025 года! Только у нас и только для Вас: праздничная атмосфера, российские и зарубежные поп-звезды на одной сцене, идеальный звук, лазерное шоу, спецэффекты и блистательный ведущий — TEO SMITH. Будьте готовы окунуться в атмосферу веселья, удивления и радости!

Участники:

группа «MODERN TALKING Reloaded» (Германия);

группа «Magic of BONEY M»;

БОГДАН ТИТОМИР;

группа «ВОСТОК»;

группа «ПРОПАГАНДА»;

"ILYA RIGER".

Не упустите возможность сделать ваш Новый Год волшебным — присоединяйтесь к нам сами и зовите друзей! Средства, полученные от продажи билетов, будут направлены в Благотворительный Фонд «Планета Добра» для оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями и поддержки малоимущих граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.