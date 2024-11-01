Новогодний день в библиотеке

Подарки, призы, творческие мастер-классы, атмосфера праздника и волшебства ждут вас 26 и 27 декабря в библиотеке имени Горького.

Приглашаем вас на яркий Новогодний праздник, который будет длиться весь день!

Мы приготовили для вас много активностей, которые точно помогут вам улыбнуться, поднять настроение и погрузиться в атмосферу самого сказочного и теплого праздника.

Что будет:

новогодняя ярмарка локальных брендов «Смыслы»;

благотворительная ярмарка елочных игрушек;

творческие мастер-классы по росписи сумок-шопперов, деревянных спилов, созданию новогодних игрушек;

мастер-класс по актерскому мастерству;

интерактивные площадки

и многое другое.

Вход на мероприятие свободный