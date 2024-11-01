Новогодний день в библиотеке

Подарки, призы, творческие мастер-классы, атмосфера праздника и волшебства ждут вас 26 и 27 декабря в библиотеке имени Горького.
Приглашаем вас на яркий Новогодний праздник, который будет длиться весь день!
Мы приготовили для вас много активностей, которые точно помогут вам улыбнуться, поднять настроение и погрузиться в атмосферу самого сказочного и теплого праздника.
Что будет:
- новогодняя ярмарка локальных брендов «Смыслы»;
- благотворительная ярмарка елочных игрушек;
- творческие мастер-классы по росписи сумок-шопперов, деревянных спилов, созданию новогодних игрушек;
- мастер-класс по актерскому мастерству;
- интерактивные площадки
- и многое другое.
Вход на мероприятие свободный
- Возраст
- 0+