Новогодние приключения настоящего друга

Необычайно интересные, забавные и веселые приключения доброго и верного пса по имени Арахис, который готов сделать все, чтобы у каждого ребенка был самый настоящий праздник. В этой увлекательной истории принимают участие добрые и хитрые зверюшки, а также волшебные существа, от которых можно ждать самых неожиданных поступков.
Начинается сказка в самом обычном доме, а вот куда приведет нас настоящий друг по имени Арахис, вы узнаете, когда придете на новогоднее представление в театр драмы!
Перед спектаклем у новогодней елки вас ждут Дед Мороз и Снегурочка — игры, конкурсы, подарки, сюрпризы и разные чудеса!
Автор: Максим Ларин
Режисcер: Максим Ларин
Художник-постановщик: Наталья Бокова
Музыкальное оформление: Максим Ларин
Балетмейстер: Светлана Кузянина
- Возраст
- 6+