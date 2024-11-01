Новогодние приключения настоящего друга

Необычайно интересные, забавные и веселые приключения доброго и верного пса по имени Арахис, который готов сделать все, чтобы у каждого ребенка был самый настоящий праздник. В этой увлекательной истории принимают участие добрые и хитрые зверюшки, а также волшебные существа, от которых можно ждать самых неожиданных поступков.

Начинается сказка в самом обычном доме, а вот куда приведет нас настоящий друг по имени Арахис, вы узнаете, когда придете на новогоднее представление в театр драмы!

Перед спектаклем у новогодней елки вас ждут Дед Мороз и Снегурочка — игры, конкурсы, подарки, сюрпризы и разные чудеса!

Автор: Максим Ларин

Режисcер: Максим Ларин

Художник-постановщик: Наталья Бокова

Музыкальное оформление: Максим Ларин

Балетмейстер: Светлана Кузянина