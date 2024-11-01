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Новогодние приключения настоящего друга
19 декабря в 10:00
Театр

Новогодние приключения настоящего друга

Театр драмы

Театр драмы

10:00
12:00
14:00

Театр драмы

10:00
12:00
14:00

Театр драмы

10:00
12:00
14:00

Театр драмы

10:00
12:00
14:00

Театр драмы

10:00
12:00
14:00

Театр драмы

10:00
12:00
14:00

Необычайно интересные, забавные и веселые приключения доброго и верного пса по имени Арахис, который готов сделать все, чтобы у каждого ребенка был самый настоящий праздник. В этой увлекательной истории принимают участие добрые и хитрые зверюшки, а также волшебные существа, от которых можно ждать самых неожиданных поступков.

Начинается сказка в самом обычном доме, а вот куда приведет нас настоящий друг по имени Арахис, вы узнаете, когда придете на новогоднее представление в театр драмы!

Перед спектаклем у новогодней елки вас ждут Дед Мороз и Снегурочка — игры, конкурсы, подарки, сюрпризы и разные чудеса!

Автор: Максим Ларин

Режисcер: Максим Ларин

Художник-постановщик: Наталья Бокова

Музыкальное оформление: Максим Ларин

Балетмейстер: Светлана Кузянина

Возраст
6+