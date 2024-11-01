Новогодние праздники в музее

Предлагаем вам провести новогодние выходные в Рязанском художественном музее!
- 22 декабря, 13:00: Концерт Рязанского камерного хора.
- 22 декабря, 16:00: Новогодний концерт.
- 22, 29 декабря, 13:00: Экскурсия «Путешествие в зимнюю сказку».
- 2 января, 14:00; 3, 4, 6, 8 января, 12:00: «Шедевры Рязанского художественного музея».
- 4 января, 13:00; 6 января, 13:00: Новогодняя программа «Рождественские истории у елки».
- 5 января, 12:00; 8 января, 14:00: Мастер-класс «Новогодний сувенир».
- 5 января, 15:00: Концерт «Зимние фантазии».
- 7 января, 12:00: Рождественский концерт.
Билеты на мероприятия можно приобрести в кассе музея.
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