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Новогодние праздники в музее
29 декабря в 13:00
Праздники

Новогодние праздники в музее

Художественный музей им. И.П. Пожалостина

Предлагаем вам провести новогодние выходные в Рязанском художественном музее!

  • 22 декабря, 13:00: Концерт Рязанского камерного хора.
  • 22 декабря, 16:00: Новогодний концерт.
  • 22, 29 декабря, 13:00: Экскурсия «Путешествие в зимнюю сказку».
  • 2 января, 14:00; 3, 4, 6, 8 января, 12:00: «Шедевры Рязанского художественного музея».
  • 4 января, 13:00; 6 января, 13:00: Новогодняя программа «Рождественские истории у елки».
  • 5 января, 12:00; 8 января, 14:00: Мастер-класс «Новогодний сувенир».
  • 5 января, 15:00: Концерт «Зимние фантазии».
  • 7 января, 12:00: Рождественский концерт.

Билеты на мероприятия можно приобрести в кассе музея.

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