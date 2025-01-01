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Новогоднее приключение Буратино
8 января в 12:00
Театр

Новогоднее приключение Буратино

МКЦ

Артисты музыкальных театров город Москва, представляют детский музыкальный спектакль «Буратино». Встреча с любимыми героями знаменитой сказки, написанной знаменитым итальянским писателем Карло Коллоди, не оставят равнодушными детей и их родителей. Впервые увидевшая свет в 1881 году сказка под названием «История деревянной куклы», стала истинным шедевром детской классической литературы и впоследствии поставлена на ведущих театральных площадках мира, а в эти новогодние дни ее для вас сыграем мы.

Яркие актерские работы, любимые персонажи, красочные декорации и костюмы, неаполетанские мелодии и песни увлекут зрителей в волшебный мир знакомой с раннего детства сказки, а интерактивное общение сказочных персонажей с малышами и взрослыми не заставят скучать во время представления. Ждем Вас на наш спектакль.

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