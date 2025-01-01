«Номер 13» вот уже третий десяток лет с успехом шествует по театральным подмосткам всего мира. Пьеса вошла в золотой фонд Британского театра, как одна из лучших английских комедий ХХ века.
Действие происходит в отеле… В центре истории, разворачивающейся на сцене, помощник премьер-министра Великобритании Ричард. Он снял номер в отеле, чтобы провести вечер наедине с секретаршей своего политического оппонента. Но именно в это время они находят в окне своего номера труп, который надо убрать, дабы избежать скандала! А тут еще вечно мешаются то обслуживающий персонал, то пьяная жена Ричарда, то ревнивый муж секретарши… Весь ужас в том, что каждый шаг лишь запутывает ситуацию! Но, как же это все смешно смотрится с того ракурса, с которого предлагает нам взглянуть на события автор произведения — Рэй Куни.
Спектакль «Номер 13» закручивается и приобретает новые подробности и повороты сюжета на протяжении всего спектакля. Обязательно узнайте всю историю до конца, наблюдая за потрясающей игрой известных и любимых актеров! *в составе возможны изменения, указан полный состав с заменами: Мирослава Карпович/Мария Фурсенко/Валерия Федорович/Алина Ланина, Андрей Гайдулян/Александр Якин/ Андрей Шугов/Денис Косяков, Сергей Ефремов/Никита Заболотный, Дмитрий Морозов/Борис Смолкин/Тимур Еремеев, Екатерина Ефимова/Ася Калинина, Сергей Федюшкин/Антон Косточкин/Алан Габуев, Марина Соколова/Мария Сластненкова/Мария Фурсенко, Надежда Азарова/Мария Сластненкова, Андрей Шугов/Денис Демин/Владислав Аргун, Андрей Шугов/Дмитрий Морозов
- Режиссёр
- Сергей Ефремов
- Актёры
- Мирослава Карпович, Мария Фурсенко, Валерия Федорович, Алина Ланина, Андрей Гайдулян, Александр Якин, Андрей Шугов, Денис Косяков, Сергей Ефремов, Никита Заболотный, Дмитрий Морозов, Борис Смолкин, Тимур Еремеев, Екатерина Ефимова, Ася Калинина, Сергей Федюшкин, Антон Косточкин, Алан Габуев, Марина Соколова, Мария Сластненкова, Надежда Азарова, Денис Демин, Владислав Аргун, В составе возможны изменения, указан полный состав с заменами: Мирослава Карпович/Мария Фурсенко/Валерия Федорович/Алина Ланина, Андрей Гайдулян/Александр Якин/ Андрей Шугов/Денис Косяков, Сергей Ефремов/Никита Заболотный, Дмитрий Морозов/Борис Смолкин/Тимур Еремеев, Екатерина Ефимова/Ася Калинина, Сергей Федюшкин/Антон Косточкин/Алан Габуев, Марина Соколова/Мария Сластненкова/Мария Фурсенко, Надежда Азарова/Мария Сластненкова, Андрей Шугов/Денис Демин/Владислав Аргун, Андрей Шугов/Дмитрий Морозов
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия