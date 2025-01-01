Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
-3°
Чтв, 23
-2°
Птн, 24
-1°
ЦБ USD 98.28 -1.65 23/01
ЦБ EUR 103.24 -0.05 23/01
Нал. USD 101.20 / 101.00 22/01 18:20
Нал. EUR 105.80 / 107.20 22/01 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
25 611
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
32 614
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
42 817
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
36 615
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Номер 13
7 марта в 19:00
Театр

Номер 13

МКЦ

«Номер 13» вот уже третий десяток лет с успехом шествует по театральным подмосткам всего мира. Пьеса вошла в золотой фонд Британского театра, как одна из лучших английских комедий ХХ века.

Действие происходит в отеле… В центре истории, разворачивающейся на сцене, помощник премьер-министра Великобритании Ричард. Он снял номер в отеле, чтобы провести вечер наедине с секретаршей своего политического оппонента. Но именно в это время они находят в окне своего номера труп, который надо убрать, дабы избежать скандала! А тут еще вечно мешаются то обслуживающий персонал, то пьяная жена Ричарда, то ревнивый муж секретарши… Весь ужас в том, что каждый шаг лишь запутывает ситуацию! Но, как же это все смешно смотрится с того ракурса, с которого предлагает нам взглянуть на события автор произведения — Рэй Куни.

Спектакль «Номер 13» закручивается и приобретает новые подробности и повороты сюжета на протяжении всего спектакля. Обязательно узнайте всю историю до конца, наблюдая за потрясающей игрой известных и любимых актеров! *в составе возможны изменения, указан полный состав с заменами: Мирослава Карпович/Мария Фурсенко/Валерия Федорович/Алина Ланина, Андрей Гайдулян/Александр Якин/ Андрей Шугов/Денис Косяков, Сергей Ефремов/Никита Заболотный, Дмитрий Морозов/Борис Смолкин/Тимур Еремеев, Екатерина Ефимова/Ася Калинина, Сергей Федюшкин/Антон Косточкин/Алан Габуев, Марина Соколова/Мария Сластненкова/Мария Фурсенко, Надежда Азарова/Мария Сластненкова, Андрей Шугов/Денис Демин/Владислав Аргун, Андрей Шугов/Дмитрий Морозов

Режиссёр
Сергей Ефремов
Актёры
Мирослава Карпович, Мария Фурсенко, Валерия Федорович, Алина Ланина, Андрей Гайдулян, Александр Якин, Андрей Шугов, Денис Косяков, Сергей Ефремов, Никита Заболотный, Дмитрий Морозов, Борис Смолкин, Тимур Еремеев, Екатерина Ефимова, Ася Калинина, Сергей Федюшкин, Антон Косточкин, Алан Габуев, Марина Соколова, Мария Сластненкова, Надежда Азарова, Денис Демин, Владислав Аргун, В составе возможны изменения, указан полный состав с заменами: Мирослава Карпович/Мария Фурсенко/Валерия Федорович/Алина Ланина, Андрей Гайдулян/Александр Якин/ Андрей Шугов/Денис Косяков, Сергей Ефремов/Никита Заболотный, Дмитрий Морозов/Борис Смолкин/Тимур Еремеев, Екатерина Ефимова/Ася Калинина, Сергей Федюшкин/Антон Косточкин/Алан Габуев, Марина Соколова/Мария Сластненкова/Мария Фурсенко, Надежда Азарова/Мария Сластненкова, Андрей Шугов/Денис Демин/Владислав Аргун, Андрей Шугов/Дмитрий Морозов
Возраст
16+
Жанры
Комедия