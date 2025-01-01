«Номер 13» вот уже третий десяток лет с успехом шествует по театральным подмосткам всего мира. Пьеса вошла в золотой фонд Британского театра, как одна из лучших английских комедий ХХ века.

Действие происходит в отеле… В центре истории, разворачивающейся на сцене, помощник премьер-министра Великобритании Ричард. Он снял номер в отеле, чтобы провести вечер наедине с секретаршей своего политического оппонента. Но именно в это время они находят в окне своего номера труп, который надо убрать, дабы избежать скандала! А тут еще вечно мешаются то обслуживающий персонал, то пьяная жена Ричарда, то ревнивый муж секретарши… Весь ужас в том, что каждый шаг лишь запутывает ситуацию! Но, как же это все смешно смотрится с того ракурса, с которого предлагает нам взглянуть на события автор произведения — Рэй Куни.

Спектакль «Номер 13» закручивается и приобретает новые подробности и повороты сюжета на протяжении всего спектакля. Обязательно узнайте всю историю до конца, наблюдая за потрясающей игрой известных и любимых актеров! *в составе возможны изменения, указан полный состав с заменами: Мирослава Карпович/Мария Фурсенко/Валерия Федорович/Алина Ланина, Андрей Гайдулян/Александр Якин/ Андрей Шугов/Денис Косяков, Сергей Ефремов/Никита Заболотный, Дмитрий Морозов/Борис Смолкин/Тимур Еремеев, Екатерина Ефимова/Ася Калинина, Сергей Федюшкин/Антон Косточкин/Алан Габуев, Марина Соколова/Мария Сластненкова/Мария Фурсенко, Надежда Азарова/Мария Сластненкова, Андрей Шугов/Денис Демин/Владислав Аргун, Андрей Шугов/Дмитрий Морозов