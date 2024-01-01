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Наташа Королева
6 марта в 19:00
Концерты

Наташа Королева

Цирк

30-летие творческой деятельности Наташи Королевой увенчается долгожданным концертом в рязанском государственном цирке! Ее имя ассоциируется с любовью, искренностью, теплом, тайной, страстью, эпатажем — именно это и ожидает зрителя: увидеть, услышать, почувствовать, сопереживать и умиляться со слезами на глазах.

Артистка, на песнях которой выросло не одно поколение, представит новую современную концертную программу: приятные сюрпризы, музыканты, балет, живой звук, интерактив с публикой, новейшие технологии в оформлении сцены, оригинальные хореографические постановки, премьеры новых песен и полюбившиеся золотые хиты.

Это шоу специально адаптировано для цирка, ведь Наташа, как никто, любит цирк, а в 1991 году Наташа с отличием закончила эстрадно-цирковое училище!

Наташа Королева — это символ молодости. В программе прозвучат любимые песни: «Желтые тюльпаны», «Маленькая страна», «Дельфин и русалка», «Синие лебеди», «Серые глаза», «Конфетти» «Мужичек с гармошкой», и многие другие. Ждем вас в рязанском цирке 6 марта 2024 года. Не пожалеете!

Возраст
6+
Жанры
Поп